В Нью-Йорке начинает работу 63-я сессия Генассамблеи ООН

Очередная, 63-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН начнет сегодня свою работу в штаб-квартире Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает ИТАР-ТАСС.

По предложению региональной группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна ее председателем избран бывший министр иностранных дел Никарагуа Мигель д`Эското БРОКМАНН.

Планируется, что в ходе сессии будет рассмотрено более 160 пунктов повестки дня. Среди них такие темы, как обеспечение мира и безопасности, борьба с терроризмом, защита прав человека и охрана окружающей среды, вопросы социального и экономического развития. Делегаты ГА продолжат начатое в ходе предыдущих сессий рассмотрение вопросов, касающихся реформирования Совета Безопасности ООН, активизации работы самой Организации, а также борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Традиционно в рамках новой сессии будет проходить общеполитическая дискуссия. В этот раз она приходится на период с 23 сентября по 1 октября. Ожидается, что в общих прениях примут участие более 120 глав государств и правительств. В первый день общеполитической дискуссии с трибуны ГА ООН выступят, в том числе, президенты Бразилии, США, Франции, Сербии, Аргентины и Ирана.