Захват заложников во французской тюрьме: стали известны требования заключенного

Об этом сообщает РБК.

Во Франции, в тюрьме города Ле-Ман​,​ один из заключенных ​взял в заложники другого заключенного и охранника, передает BFMTV. По информации издания, к месту происшествия уже прибыл спецназ.

Заключенный удерживает заложников с 10:40 утра (11:40 по Киеву), угрожая им ножом и требуя перевода в другую тюрьму, уточняет издание.

В префектуре департамента Сарта подтвердили информацию о захвате заложников в тюрьме Ле-Мана, сообщает L’Obs.

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Позже Минюст Франции опубликовал сообщение, в котором заявил о создании антикризисного комитета по поводу случившегося, а также о предпринятых мерах безопасности: сотрудники правопорядка мобилизованы, в тюрьму направлены силы экстренного реагирования.

Тюрьма, вместимость которой составляет 400 мест, находится на окраине города. Она была открыта в 2009 году и заменила собой старые пенитенциарные учреждения, находившиеся в центре города.