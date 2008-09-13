Чтобы защитить Балтию от России, НАТО не нужен "специальный план"

НАТО не видит необходимости в разработке специального плана защиты стран Балтии от России, несмотря на более агрессивную, чем раньше, внешнюю политику России. Об этом сегодня сообщил генеральный секретарь НАТО Яп де Хооп Схеффер на пресс-конференции в Риге после встречи с президентом Латвии Валдисом Затлерсом. По его словам, НАТО - очень гибкая организация, и ее система планирования тоже отличается гибкостью. "Я не считаю, что нам нужны новые системы", - заявил генсек НАТО, подчеркнув, что Североатлантический альянс может очень быстро изменить свою стратегию в случае необходимости, передает Reuters.

Сегодня генсек НАТО также заявил, напоминает РосБизнесКонсалтинг, что у альянса есть фундаментальные расхождения с Россией, однако он не рассматривает Москву в качестве угрозы. Генсек добавил также, что в ходе своего визита в Грузию на следующей неделе он окажет полную поддержку Тбилиси.

Делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Япом де Хооп Схеффером прибудет в Грузию, где проведет переговоры с властями страны в Тбилиси 15 и 16 сентября с.г. Делегаты также планируют посетить Гори.