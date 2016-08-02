Расследование во Франции: преступники находят друг друга в Интернете - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Андрес Вислинг в статье "Расследование во Франции: преступники находят друг друга в Интернете", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Французская полиция активно изучает окружение двух преступников-исламистов Аделя Кермиша и Абделя Малика Петиджана. 26 июля в Сент-Этьен-дю-Рувре в Руане они убили священника, а затем их застрелила полиция. Профайлы обоих были с пометкой "Fiche S" (индикатор того, что индивида считают серьезной угрозой для национальной безопасности), из-за своей исламистской деятельности они находились под наблюдением. Но Адель Кермиш и Абдель Малик Петиджан связались в Интернете всего за несколько дней до убийства. Они спланировали и совершили свое преступление за очень короткое время.

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За один день до покушения, во время расследования полиция обнаружила еще одно видео сторонника [ИГ], в котором тот объявил о неопределенном акте насилия. Но они не могли опознать лицо говорившего человека; он был объявлен в розыск без имени, но все было напрасно. Предотвратить преступление не удалось. Прошло некоторое время, прежде чем полиция узнала, что этим человеком был Петиджан, и он уже был известен властям, как представляющий угрозу безопасности. Пометку "Fiche S" он получил 29 июня.

Знакомства на Telegram

Кермиш был идентифицирован довольно быстро. Еще в день нападения стало известно, что он носил на лодыжке электронный браслет и воспользовался своим плановым перерывом во время домашнего ареста, чтобы совершить убийство. В поле зрения правосудия он оказался потому, что дважды пытался уехать в Сирию к джихадистам, и дважды его останавливали. Судья выпустила его из-под стражи под домашний арест, несмотря на протесты прокуроров. В результате во французских СМИ развернулась ожесточенная дискуссия о том, как мог произойти такой просчет. Но судья приняла решение о домашнем аресте, основываясь на том, что многие террористы радикализировались именно в тюрьме, чего, по возможности, следовало бы избегать.

На основе электронного следа обоих террористов, полиция ищет их единомышленников, с которыми они общались лично или через Интернет. На данный момент известно немногое, но в расследовании появился 17-летний парень, который незадолго до убийства был задержан в Женеве и экстрадирован во Францию. Видимо, он хотел попасть в Сирию.

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Знакомство убийц священника произошло в Интернете на платформе Telegram. По данным Патрика Кальвара, главы внутренней разведки Франции, это приложение – самая важная сеть террористов. Его часто используют сторонники "Исламского государства", потому что, благодаря шифрованию, в нем можно отправлять секретные данные. Кроме того, сервис подходит для пропаганды, потому что заблокировать отдельный аккаунт здесь гораздо сложнее, чем в других социальных сетях. С одной стороны, это объясняется шифрованием, с другой стороны – отказом от любой цензуры со стороны владельцев Telegram, братьев Николая и Павла Дурова из России. На сайте Telegram подчеркивается, что компания не имеет ничего общего с Россией; оба брата, очевидно, покинули свою родину.

Вальс призывает следовать принципам правового государства

Во французских СМИ идут споры о правильном выборе мер в борьбе с террористической угрозой. Через несколько дней после теракта в Ницце Жорж Фенек из Республиканской партии потребовал создания "Гуантанамо по-французски". Джихадистов, которые возвращаются из Сирии и Ирака, необходимо изолировать в безопасном месте, потребовал он, добавив, что правительство, очевидно, не осознает надвигающейся опасности. Слова Фенека имеют значение, потому что он был президентом парламентской комиссии, которая изучала работу служб безопасности во время терактов в ноябре в Париже и критиковала, в частности, отсутствие координации. Он намеренно использовал "эмоциональное" слово "Гуантанамо". Понятие указывает на готовность и необходимость отложить сомнения правового государства и обезвредить подозреваемых в терроризме без особого шума.

Сразу же возникла дискуссия о том, где может быть построена такая тюрьма для террористов, например, на отдаленном острове. В интервью газете "Le Monde" премьер-министр Мануэль Вальс решительно ответил, что под его правительством не будет никакого Гуантанамо. В войне с терроризмом нужно принимать все возможные меры, но существует явный предел, через который нельзя переступать, и этот предел – принципы правового государства. У правительства есть стратегия того, как выиграть эту войну; сначала необходимо уничтожить врага за границей. Эту проблему не решить за несколько месяцев, нужно быть готовым к длительной войне и следующим терактам.