Убийство священника в Нормандии: "Исламское государство" снова шокирует Францию - The Guardian

Об этом пишет Ким Вилшер в статье "Убийство священника в Нормандии: "Исламское государство" снова шокирует Францию", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Франция погрузилась в глубокий ужас и шок во второй раз за 12 дней, когда во вторник утром двое мужчин перерезали горло священнику во время службы в нормандской церкви.

Монахиня, которая была свидетелем убийства, рассказала, как мужчины поставили отца Жака Амеля на колени, прежде чем убить его, и снимали, как проповедуют на арабском языке у алтаря. Они также пытались перерезать горло прихожанина, оставив его умирать.

Ужасное нападение произошло менее чем через две недели после того, как тунисец на высокой скорости въехал в толпу во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце, погибли 84 человека, несколько сотен были ранены.

Нападение во вторник французский президент Франсуа Олланд назвал террористическим актом, который совершили двое последователей "Исламского государства". Двое мужчин были убиты полицией, когда они вышли из церкви.

В 9.43 по местному времени во время утренней мессы сестра Даниэлла находилась в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре, недалеко от Руана, когда ворвались двое мужчин и захватили пятерых заложников: священника, двух монахинь и двух прихожан.

Она убежала, когда они убили Амеля. "Все кричали "остановитесь, остановитесь, вы не понимаете, что делаете". Они поставили его на колени; он хотел защититься, и тогда произошла трагедия", - сказала она.

Сестра Даниэлла сказала, что выбежала из церкви, когда преступники перерезали горло священнику. По словам следователей, нападавшие также попытались перерезать горло другой жертве, по сообщениям, он серьезно ранен и находится между жизнью и смертью.

Монахиня рассказала BFMTV, новостному ТВ-каналу, что двое мужчин снимали свое нападение на видео. "Они не видели, как я ушла. Они были заняты своими ножами ... и они снимали это. Они снимали, как проповедуют на арабском языке перед алтарем. Это было ужасно. Жак был необыкновенным священником. Он был великим человеком, отец Жак".

Французская полиция и силы быстрого реагирования немедленно прибыли на место преступления. В ходе расследования по факту нападения был задержан один человек, сообщили в офисе прокуратуры Парижа.

Во вторник вечером, прокурор Парижа Франсуа Молен сказал, что одного из нападавших идентифицировали, им оказался 19-летний Адель Кермиш, который несколько раз пытался уехать в Сирию, используя паспорта членов семьи. Родственники сообщили о его исчезновении властям.

Впервые Кермиш исчез в марте 2015 года, но был обнаружен немецкими властями и обвинен в попытке уехать в Сирию, используя паспорт своего брата. Его вернули во Францию, до суда он был условно освобожден. Спустя два месяца он исчез, пытался попасть в Сирию из Турции, используя документы своего кузена. Его снова вернули во Францию, в мае 2015 года он официально находился под следствием, но его отпустили 18 марта 2016 года на определенных условиях, среди прочего, он был обязан носить электронный браслет, позволяющий властям контролировать его передвижения, жить в доме своих родителей и выходить на улицу только между 8.30 утра и 12.30 ночи.

Молен сказал, что двое мужчин кричали "Аллаху Акбар" (Аллах велик), когда покидали церковь с тремя заложниками. У одного из них был фальшивый пояс смертника из алюминия и три ножа, другой нес рюкзак, похожий на бомбу и кухонный таймер.

Молен сказал, что полиция пыталась вести переговоры с двумя мужчинами через "небольшой оконный проем в ризнице". Прокурор добавил, что полиция попыталась войти в церковь и положить конец осаде, но двое мужчин использовали троих заложников в качестве живого щита.

Выступая после прибытия в Сент-Этьен-дю-Рувре, Олланд назвал происшедшее "мерзким терактом" двух сторонников ИГ. Группа, которая взяла на себя ответственность через информационное агентство Amaq "объявила нам войну", - сказал Олланд, добавив, что Франция должна вести эту войну, оставаясь единой.

Во вторник днем полиция провела рейды в доме возле церкви, где, по сообщениям, один из нападавших жил со своими родителями.

Пьер Анри Бранде, пресс-секретарь МВД, заявил, что церковь была быстро окружена бригадой розыска и быстрого реагирования (BRI), которая застрелила нападавших, когда они вышли.

Олланд встретился с членами бригады (они были в черных балаклавах) и похвалил их за скорость реагирования, которая, как он сказал, "предотвратила гораздо большую трагедию и спасла жизни заложников ... Я встречался с семьей священника, говорил с людьми, которых держали в заложниках, они выразили свою боль и печаль, а также желание понять, что произошло".

Премьер-министр, Мануэль Вальс, сказал, что "варварское" нападение стало ударом для католической общины и всей Франции.

Убитый священник работал в приходе на протяжении более 10 лет. Он должен был уйти на пенсию в 75 лет, но хотел продолжать служить церкви и общине, сказали местные жители. Федерико Ломбарди, пресс-секретарь Ватикана, сообщил, что Папа Римский Франциск "разделяет боль и ужас этого абсурдного насилия", добавив, что нападение стало причиной "невероятной боли и беспокойства".

Франциск выразил "самое суровое осуждение всех форм ненависти" и сказал, что он был потрясен, "потому что это ужасающее насилие произошло в церкви, священном месте" и повлекло за собой "варварское" убийство священника.

Женщина, которая посещала эту церковь, назвала Амеля "человеком, который выполнил свою роль до конца. Он был пожилым, но всегда был открыт для каждого. Он был хорошим священником ... Он находился здесь довольно долго, и многие прихожане хорошо знали его. Он жил в доме священника в Сент-Этьен-дю-Рувре".

Отец Филипп Маьо, генеральный викарий епархии Руана, сказал, что все были шокированы тем, что священник был убит во время мессы. "Мы спрашиваем себя, как мы к этому пришли", - сказал он BFMTV.

"Мое послание заключается в том, что мы должны продолжать встречаться, узнавать друг друга, понимать друг друга, поддерживать друг друга. Возможно, смерть этого бедного человека станет невероятно сильным ударом, настолько мощным символом, что люди захотят сделать то, о чем уже говорили раньше.

Эрве Морен, президент региона, сказал: "Он был хорошим человеком, у него всегда было доброе слово для каждого. Он служил этой церкви в течение 30 лет. Все шокированы. Они не просто убили человека, они перерезали горло священнику ... акт достаточно продуманный, чтобы еще больше дестабилизировать французское общество ... и это риск. Французское общество в опасности".

Франция остается в состоянии повышенной боевой готовности в течение почти двух недель после того, как мужчина на грузовике въехал в толпу людей, празднующих День взятия Бастилии в Ницце.

Инцидент стал третьим крупным нападением на Францию ​​в течение 18 месяцев, ответственность за него взяло на себя ИГ. С тех пор два нападения в Германии, ответственность за которые также взяло на себя ИГ, только усилили напряженность в Европе.

Во вторник недалеко от места убийства Олланд сказал журналистам: "Народ Франции должен знать, что он находится под угрозой, но не только он, есть Германия и другие, и их сила заключается в их солидарности".

По мнению аналитиков, когда угроза существовала повсюду, нападение ознаменовало новый этап в действиях ИГ, которые демонстрируют, что даже в небольшом городке с 27.000 жителей, "даже в церкви", французы не находятся в безопасности.

После нападения в Ницце Франция продлила чрезвычайное положение еще на шесть месяцев. Эта мера предоставляет полиции дополнительные полномочия на проведение обысков и помещение подозреваемых под домашний арест. Меры безопасности продлевают уже четвертый раз, после того, как в ноябре ИГ совершили массовое нападение в Париже, тогда, в концертном зале Bataclan, на Национальном стадионе, в барах и ресторанах были убиты 130 человек.