В США супруги забыли своего ребенка на улице, увлекшись охотой на покемонов

Об этом сообщает U.S.News.

Ребенка в одной футболке и подгузнике обнаружили соседи возле дома, они же позвонили в полицию.

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Полицейские попытались связаться с родителями мальчика по телефону, однако его отец Брент произнес лишь "Все равно" и повесил трубку. Спустя час супруги появились у дома и заявили, что оставили спящего мальчика дома, а сами уехали, чтобы заправить свой автомобиль газом. Однако позднее они признались, что разъезжали по окрестностям, охотясь на покемонов.

Шериф округа Пинал обвинил супругов Дейли в оставлении ребенка в опасности и арестовал их. Ребенок пока находится под опекой государства.

Как сообщал УНИАН, еще ни одно приложение в мире не добилось такого успеха, как хит японского концерна Nintendo - игра Pokémon GO. По количеству пользователей приложение обошло даже таких гигантов как Facebook, Instagram, Twitter и Snapchat.