В Швейцарии умерла королева Румынии Анна

Пресс-служба королевской семьи сообщила, что Анна умерла в больнице города Морж, пригороде Лозанны, в окружении родных, передает Радио Свобода. На протяжении последних недель ее каждый день посещал муж, 94-летний король Михай.

По традиции, похороны пройдут в Румынии, в городе Куртя-де-Арджеш, где расположена усыпальница румынских королей. Всенародное прощание состоится сначала в замке Пелеш, в пригороде карпатского города Синая, а затем в тронном зале королевского дворца в Бухаресте.

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Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал королеву Анну образцом мудрости, достоинства и нравственности. Он отметил, что Анна, королева Румынии, была рядом с королем Михаем после его отречения от престола в 1947 году.

В ноябре 1947 года Михай поехал в Лондон на свадьбу будущей британской королевы Елизаветы II. В этой поездке он познакомился с принцессой Анной Бурбон-Пармской, которая вскоре вышла за него замуж. После возвращения в Румынию король был вынужден под давлением промосковского правительства во главе с Петру Грозой отречься от престола. Королевская семья эмигрировала в Швейцарию.

У Михая и Анны – пять дочерей.