Роулинг не будет продолжать историю о Гарри Поттере

«Он отправляется в очень большое путешествие во время двух частей пьесы, и на этом, думаю, мы закончим», - сказала писательница, посетившая прошедшую в Лондоне 31 июля премьеру спектакля «Гарри Поттер и Проклятое дитя».

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Этот спектакль поставлен по восьмой книге о жизни волшебника.

Как сообщал УНИАН, новая книга поступила в продажу в ночь на 31 июля. По оценкам The Guardian, поклонники Гарри Поттера заранее заказали около 600 тыс. экземпляров книги.