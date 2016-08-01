Роулинг не будет продолжать историю о Гарри Поттере
14:43, 01 августа 2016Мир
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Британская писательница Джоан Роулинг не планирует продолжать историю о Гарри Поттере.
REUTERS
«Он отправляется в очень большое путешествие во время двух частей пьесы, и на этом, думаю, мы закончим», - сказала писательница, посетившая прошедшую в Лондоне 31 июля премьеру спектакля «Гарри Поттер и Проклятое дитя».
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Этот спектакль поставлен по восьмой книге о жизни волшебника.
Как сообщал УНИАН, новая книга поступила в продажу в ночь на 31 июля. По оценкам The Guardian, поклонники Гарри Поттера заранее заказали около 600 тыс. экземпляров книги.
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