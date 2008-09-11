Поддержка НАТО со стороны европейцев возросла (опрос)

Результаты социологического опроса, проведенного Германским фондом Маршалла (German Marshall Fund), показали, что по сравнению с 2006 годом, когда проводился предыдущий опрос, число респондентов в Европе, выступающих в поддержку НАТО, выросло на 4%.

С тем, что НАТО по-прежнему играет важную роль в обеспечении национальной безопасности стран Европы, согласились 58% участников опроса.

При этом 31% европейцев заявляют о необходимости сближения с США - также на 4% больше, чем в 2006 году. 67% участников опроса считают, что ЕС следует решать проблемы международной безопасности "в партнерстве с США, а не самостоятельно".

Цель опроса - оценка состояния отношений между США и ЕС.

Исследование проводилось в июне текущего года в Болгарии, Франции, Германии, Италии, Португалии, Нидерландах, Польше, Румынии, Словакии, Испании, Турции, Великобритании и США. В каждой из перечисленных стран была опрошена одна тысяча мужчин и женщин в возрасте старше 18 лет.