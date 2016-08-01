В Сан-Паулу образовали "живые" олимпийские кольца над автотрассой (фото)

При этом участники акции были одеты в характерные цвета, а на заднем плане висел бразильский флаг.

Олимпийские кольца было образованы прямо над автотрассой.

Отметим, что Летние олимпийские игры в Рио стартуют уже 5 августа.

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Как сообщал УНИАН, ранее издание The Mirror со ссылкой на информированные источники заявило, что террористическая группировка "Исламское государство" может применить на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро "грязную бомбу". При этом ООН и МАГАТЭ предоставят Бразилии специальное оборудование, которое поможет предотвратить теракт.