Турция выдвинула ультиматум ЕС: сохранение сделки по мигрантам в обмен на безвизовый режим

Об этом он заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, пишет Deutsche Welle.

По его словам, Анкара откажется соблюдать соглашение по беженцам в том случае, если Брюссель самое позднее до октября не введет безвизовый режим для турецких граждан.

Чавушоглу отметил, что это не угроза, однако если не будет облегчения визового режима, Турция "будет вынуждена дистанцироваться" от соглашения по беженцам.

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Министр отметил, что турецкое правительство ждет от ЕС конкретной даты, когда могут быть отменены визы. "Это может быть начало или середина октября", - заявил он.

В соответствии с подписанным 18 марта 2016 года соглашением, все нелегально прибывшие морским путем к берегам Греции беженцы должны быть отправлены обратно в Турцию. При этом за каждого мигранта, вернувшегося из Греции в Турцию, страны ЕС примут по одному сирийскому беженцу с турецкой территории. Кроме того, Брюссель согласился предоставить Анкаре 6 млрд евро на нужды беженцев.