Папа Римский призвал паству "скачать сердце" и использовать Евангелие как GPS на дорогах жизни

Как передает Sky News, с помощью технических метафор понтифик хотел привлечь внимание молодых христиан. С этой же целью песнопения сопровождались танцевальными ритмами. Глава католической церкви также призвал молодежь заниматься общественным трудом и политикой и меньше времени посвящать безделью.

Читайте такжеПапа Франциск призвал молодежь не бездельничатьКак сообщал УНИАН, понтифик прибыл в Польшу в среду, 27 июля, чтобы отметить 1050-летие крещения страны, а также для участия во Всемирных днях католической молодежи. Именно для молодых людей понтифик провел богослужение под открытом небом неподалеку от Кракова.