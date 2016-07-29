Папа Римский Франциск посетил бывший концлагерь Аушвиц (фоторепортаж)

Как сообщает "Польское радио", там понтифик встретился с бывшими заключенными, а также в одиночестве около десяти минут молился на скамейке в тишине за жертв этой ужасной трагедии.

Через ворота с надписью "Аrbeit Macht Frei" Франциск также прошел сам.

Группа из двенадцати бывших заключенных немецкого концлагеря в Освенциме и глава польского правительства Беата Шидло встретили Франциска возле Стены смерти в блоке 11. Перед входом в 11 блок, также известный как "Блок смерти", Папа поставил символическую свечу, которую ему передал один из бывших узников.

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Папа Римский помолился также в келье мученичества отца Максимилиана Кольбе, польского святого францисканца, который погиб в Аушвице, отдав свою жизнь за одного из заключенных.

Далее Франциск отправился в лагерь уничтожения Аушвиц II, или Биркенау. Там его встретили более 1000 человек.

Понтифик в электромобиле проехал от так называемых Ворот смерти вдоль железнодорожного пути к площади у Международного памятника жертвам концлагеря.

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Также Папа Римский прошел вдоль памятных таблиц и установил зажженную свечу у одной из них.

Как сообщал УНИАН, ранее во время визита в Польшу Папа Римский Франциск заявил, что мир уже находится в состоянии войны, и речь не идет о войне религиозной.