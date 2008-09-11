Абхазия нацелилась на Союзное государство, СНГ и ОДКБ

Абхазия намерена подать заявку на участие в Союзном государстве и не исключает своего членства в СНГ и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Такое заявление сделал сегодня президент Республики Абхазия Сергей БАГАПШ на встрече в дискуссионном клубе "Валдай" в Сочи, передает РБК.

Он добавил, что Абхазия намерена подать заявку в Союзное государство после подписания соглашений о дружбе и сотрудничестве с РФ и Южной Осетией. "Если будет расширение СНГ, то готовы участвовать и там, и в ОДКБ тоже", - отметил С.БАГАПШ.

Однако при этом он подчеркнул, что решение этого вопроса в большей степени зависит уже от действующих членов этих организаций. "Это будут решать те, кто там сейчас находится", - заключил президент Абхазии.

Касаясь вопроса об ассоциированном статусе Абхазии с Россией, С.БАГАПШ отметил, что сегодня он не рассматривается. "Вопрос так сегодня не стоит, вопрос стоит о независимой Республике Абхазия", - заметил лидер республики. Он добавил, что Россия не имеет никаких претензий на этот счет и "ничего отторгать не хочет", о чем неоднократно заявляло российское руководство.

Он подчеркнул, что народ Абхазии принял решение - "строить свое независимое государство", и указал, что построение независимого государства будет происходить одновременно с налаживанием "добрых отношений" с РФ. "Это наш основной партнер", - подчеркнул С.БАГАПШ.

Как известно, Беларусь единственная из стран СНГ открыто поддержала масштабную военную операцию России в Грузии, начатую после попытки Тбилиси силой вернуть под свой контроль Южную Осетию. 5 сентября Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО заявил, что вопрос о признании независимости самопровозглашенных республик Южная Осетия и Абхазия будет рассмотрен парламентом Беларуси нового созыва, выборы которого состоятся 28 сентября.

5 сентября после саммита ОДКБ, куда входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан, Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что каждый из участников организации будет самостоятельно решать вопрос о признании или непризнании независимости двух грузинских территорий.

Между тем, Исполнительный комитет СНГ, штаб-квартира которого находится в Минске, 18 августа получил ноту Министерства иностранных дел Грузии о выходе страны из СНГ.