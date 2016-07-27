Обама допустил, что Кремль попытается оказать влияние на выборы в США
03:46, 27 июля 2016Мир
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Президент США Барак Обама не исключил возможности того, что Россия будет пытаться оказывать влияние на процесс предстоящих выборов нового американского президента.
REUTERS
Об этом сообщает NBC.
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Отвечая на вопрос журналиста NBC о кремлевском влиянии на ход выборов президента США Обама ответил, что "возможно".
Ранее сообщалось, что к краже документов конвенции Демократической партии США могут быть причастны российские спецслужбы, целью которых было помочь Дональду Трампу на выборах президента США.
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