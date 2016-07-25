Второго за неделю мэра убили в Мексике

Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что город известен как один из крупнейших оплотов наркоторговцев в штате.

Читайте также"Вечная жертва": журналисты нашли мужчину, которого "убивают" при каждом теракте

Как сообщалось ранее, в субботу также был убит мэр города Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас.

За последнее десятилетие в Мексике были убиты 75 мэров.