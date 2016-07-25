Второго за неделю мэра убили в Мексике
06:45, 25 июля 2016Мир
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В мексиканском городе Сьюдад-Альтамирано, штат Герреро, застрелен мэр города Амбросио Сото.
REUTERS
Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что город известен как один из крупнейших оплотов наркоторговцев в штате.
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Как сообщалось ранее, в субботу также был убит мэр города Сан-Хуан-Чамула в штате Чьяпас.
За последнее десятилетие в Мексике были убиты 75 мэров.
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