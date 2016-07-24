В мексиканском городе в ходе акции протеста застрелили мэра и двух чиновников
05:27, 24 июля 2016Мир
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В штате Чьяпас на юге Мексики пять человек, в том числе мэр города и два чиновника, погибли в результате стрельбы на акции протеста.
REUTERS
Инцидент произошел утром 23 июля в небольшом городе Сан-Хуан-Чамула, сообщает Reuters.
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Группа протестующих прибыла туда, чтобы выразить недовольство политикой местной администрации. В ходе акции протеста некоторые ее вооруженные участники открыли огонь.
В результате были убиты мэр Доминго Лопес, двое чиновников, водитель и местный житель. 12 человек получили ранения и были госпитализированы.
В правительстве штата сообщили, что спокойствие в городе было восстановлено.
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