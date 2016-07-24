В мексиканском городе в ходе акции протеста застрелили мэра и двух чиновников

Инцидент произошел утром 23 июля в небольшом городе Сан-Хуан-Чамула, сообщает Reuters.

Читайте такжеМексика готова экстрадировать наркобарона-миллиардера в США

Группа протестующих прибыла туда, чтобы выразить недовольство политикой местной администрации. В ходе акции протеста некоторые ее вооруженные участники открыли огонь.

В результате были убиты мэр Доминго Лопес, двое чиновников, водитель и местный житель. 12 человек получили ранения и были госпитализированы.

В правительстве штата сообщили, что спокойствие в городе было восстановлено.