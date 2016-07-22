Трамп официально объявил себя кандидатом в президенты США

На общенациональном съезде партии, проходящем в городе Кливленд, штат Огайо, он пообещал, в случае избрания президентом, привести страну к безопасности, процветанию и миру, передает Би-би-си.

Ранее на съезде он получил большинство голосов при рассмотрении вопроса о кандидате в президенты страны.

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За него проголосовали 1604 делегата при необходимом максимуме в 1237 голосов.

Выборы президента состоятся 8 ноября.

Демократическая партия на следующей неделе объявит своего кандидата. Наиболее вероятным соперником Трампа на выборах является Хиллари Клинтон.

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп назвал имя политика, вместе с которым пойдет на выборы и который в случае его победы станет вице-президентом. Им оказался губернатор Индианы Майк Пенс.

Наблюдатели называют выбор Трампа "безопасным". Пенс - опытный законодатель, он пользуется уважением внутри Республиканской партии, с лидерами которой у самого Трампа в какой-то момент намечался конфликт.