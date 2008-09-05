Качиньский: хорошие отношения России и Польши пока невозможны

Россия по-прежнему считает, что Польша находится в сфере влияния Москвы, заявил президент Польши Лех Качиньский на встрече с иностранными дипломатами, аккредитованными в Варшаве.

"Россия по-прежнему трактует нас, как страну, входящую в сферу влияния (Москвы). И до тех пор, пока это не изменится, хорошие отношения на линии Варшава-Москва невозможны", - сказал Лех Качиньский.

При этом президент Польши отметил, что в Варшаве "хотели бы добрых отношений с Россией". По мнению Качиньского, хорошие контакты с Кремлем "укрепляли бы позиции Варшавы внутри Европейского Союза".

Польский лидер подчеркнул, что многократно разговаривал на эту тему с ведущими российскими политиками. "Нужно (в Кремле) отказаться от мысли, что Польша находиться в сфере влияния (России). А того отказа нет".

Глава Польша также обратил внимание на "огромное влияние России в некоторых странах ЕС".