Проповедник Гюлен: Мятеж в Турции мог быть постановочным
00:40, 17 июля 2016Мир
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Оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен, которого власти Турции объявили "идейным вдохновителем" вооруженного переворота, предположил, что мятеж носил "постановочный" характер
REUTERS
Имам Гюлен, ныне проживающий в США, заявил о своей непричастности к путчу и предположил, что мятеж был срежиссирован властями, передает Reuters.
Гюлен отметил, что "есть вероятность того, что попытка переворота в Турции могла быть срежиссирована".
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"Похоже, что у них нет терпимости к любому движению, любой группе, любой организации, которая не находится под их полным контролем," сказал он.
Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота в стране обратился к президенту США. Он призвал Обаму либо депортировать из США Фетхуллаха Гюлена, либо выдать его Турции.
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