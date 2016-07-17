Проповедник Гюлен: Мятеж в Турции мог быть постановочным

Имам Гюлен, ныне проживающий в США, заявил о своей непричастности к путчу и предположил, что мятеж был срежиссирован властями, передает Reuters.

Гюлен отметил, что "есть вероятность того, что попытка переворота в Турции могла быть срежиссирована".

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"Похоже, что у них нет терпимости к любому движению, любой группе, любой организации, которая не находится под их полным контролем," сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после попытки переворота в стране обратился к президенту США. Он призвал Обаму либо депортировать из США Фетхуллаха Гюлена, либо выдать его Турции.