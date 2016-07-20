США подтвердили получение запроса об экстрадиции Гюлена
Власти США получили официальный запрос об экстрадиции Фетуллаха Гюлена, которого в Турции подозревают в организации попытки военного переворота.
Уже дан старт процессу рассмотрения обращения, сообщил на ежедневном брифинге официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передает ZN.ua.
Он рассказал, что состоялся телефонный разговор между президентом США Бараком Обамой и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Президент Обама еще раз подчеркнул безоговорочную поддержку демократически избранного гражданского руководства Турции", – сказал Эрнест и подтвердил, что главы государств обсудили вопрос об экстрадиции Гюлена.
"Обращение будет рассмотрено на основании соглашения об экстрадиции между США и Турцией и в соответствии с американским законодательством", – заверил представитель Белого дома.
Эрнест напомнил, что США не поддерживают террористов, так же как и лиц, организующих заговоры с целью свержения демократически избранных правительств.
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Как сообщал УНИАН, Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника Мухаммеда Фетхуллаха Гюлена.
Турецкая власть обвинила мусульманского проповедника Гюлена, который в течение многих лет живет в США, и его последователей в организации попытки государственного переворота, который состоялся в ночь с 15 на 16 июля.
Гюлен, который считается главным политическим оппонентом Эрдогана, ранее опроверг свою причастность к попытке переворота.