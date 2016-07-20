В странах Евросоюза в 2015 году было совершено рекордное число терактов - Европол

Такая статистика была обнародована в докладе Европола, сообщает собственный корреспондент УНИАН. Шесть государств-членов ЕС (Франция, Греция, Великобритания, Испания, Италия и Дания) столкнулись с 211 неудачными, сорванными, и завершенными терактами. За действия, связанные с терроризмом, в ЕС было арестовано 1 тыс. 77 человек, из которых только 424 во Франции. 94% лиц, причастных к терроризму джихадистов, были признаны виновными и привлечены к ответственности.

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Кроме того, Европол выпустил короткую оценку недавних террористических актов, которая указывает на оперативные трудности в обнаружении и предотвращении атак «одиноких исполнителей». «Европол подчеркивает, что такие нападения оставались излюбленной тактикой Исламского государства и Аль-Каиды, и обе группы неоднократно призывали мусульман, живущих в западных странах, осуществлять одинокие нападения в своих странах проживания», - говорится в документе.

В докладе также отмечены две тревожные тенденции: в частности, угроза терроризма усиливается значительным количеством боевиков-террористов, которые вернулись во многие страны-члены ЕС, и значительным подъемом националистических, ксенофобских, расистских и антисемитских настроений по всему ЕС. В Европоле констатируют, что значительный процент боевиков, вернувшихся из Сирии или Ирака – женщины.

С другой стороны, пока нет конкретных доказательств, что террористы используют поток беженцев, чтобы добраться до Европы. Вместе с тем, расследование атаки, которая произошла 13 ноября 2015 года в Париже, констатировало, что двое нападавших добрались в ЕС через Грецию в числе большого наплыва мигрантов из Сирии.