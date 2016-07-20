После кровавого теракта в Ницце Франция продлила режим чрезвычайного положения еще на полгода

Правительство предлагало продлить его только на три месяца, однако согласилось с предложением оппозиции увеличить этот срок, передает DW.

В течение дня 20 июля это решение должен одобрить Сенат.

Выступая в парламенте перед голосованием, премьер-министр Мануэль Вальс предупредил о вероятности новых терактов. "Мне тяжело об этом говорить, но это мой долг: будут новые теракты, и погибнут невинные люди. Мы не должны привыкать к этой угрозе, но мы должны научиться с этим жить", - заявил глава правительства.

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Первоначально планировалось, что режим ЧП будет отменен 26 июля, однако после теракта в Ницце президент страны Франсуа Олланд заявил о необходимости его продления.

Напомним, в результате теракта 14 июля во Франции погибли более 80 человек. Ответственность за организацию теракта взяла на себя джихадистская группировка "Исламское государство". Исполнитель теракта - 31-летний тунисец Мохамед Лахуаедж Булель - въехал на грузовике в толпу людей на Английской набережной в Ницце и проехал около двух километров, прежде чем полиции удалось его остановить.

Чрезвычайное положение, введенное в ноябре 2015 года после терактов в Париже, в которых погибли 130 человек, уже неоднократно продлевалось. Среди прочих мер оно позволяло властям производить обыски в квартирах и домах в любое время и вводить комендантский час без специального решения суда. Помимо этого, разрешалось помещать предполагаемых преступников под домашний арест.