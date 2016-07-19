На съезде республиканцев в США штаб Трампа пресек попытку оспорить его выдвижение

Как сообщает Русская служба Би-би-си, 18 июля в Кливленде открылся четырехдневный съезд партии, на котором республиканцы должны определиться со своим кандидатом на выборах президента 8 ноября.

В этом году это формальный процесс, поскольку Трамп заручился поддержкой республиканцев в большинстве штатов, следовательно, большинством голосов делегатов съезда, поскольку они, в соответствии с правилами, должны поддержать того кандидата, за которого проголосовали жители представляемого ими штата.

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Именно это положение попытались оспорить противники Трампа в партии, вынеся на голосование комитета по правилам поправку, позволяющую делегатам съезда голосовать за того кандидата, за которого им захочется, не ориентируясь на мнение избирателей.

Изначально соответствующего пересмотра правил добивались девять штатов (при необходимых семи), однако в последний момент штабу Трампа удалось уговорить представителей трех штатов дать задний ход. В итоге вопрос был снят с повестки дня.

Ожидается, что в Кливленд в дни съезда прибудет до 50 тысяч человек.

Главным спикером первого дня должна стать супруга миллиардера Меланья Трамп, бывшая словенская фотомодель. Американские СМИ сообщают, что она готовилась к речи несколько недель и намерена добавить к публичному образу мужа немного теплоты и мягкости.

Как сообщал УНИАН, по требованию представителей претендента на выдвижение в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа из официальной программы партии исключили предоставление Украине летального вооружения.