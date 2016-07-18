Россия испытала в Сирии дроны на водородном топливе

"Те беспилотные летательные аппараты, которые применялись в Сирии, не все, но их было достаточно много, летали на водородном топливе. То есть они могут достаточно долго держаться в воздухе, вырабатывая постоянно водород, давая возможность движителю пополнять энергию", - рассказал представитель оборонной промышленности РИА Новости.

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В данный момент, по словам источника, беспилотники этого типа, прошедшие испытания в условиях жаркого климата и песчаных бурь, возвращены в Россию.

О создании в России беспилотников на водородно-воздушных топливных элементах стало известно в августе 2015 года.