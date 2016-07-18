Силы Асада заняли стратегические высоты на севере Алеппо - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную версию газеты "Аль-Ватан".

По ее сведениям, правительственные силы продвигаются сейчас от ферм Эль-Маллях к промышленной зоне Шкиф на севере города Алеппо (360 км от Дамаска).

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"Это позволит войскам приступить к выполнению задачи по перекрытию шоссе.., по которому идет снабжение вооруженных группировок внутри города", - заявил изданию представитель командования ВС САР.

Передовые части армии и ополченцы вышли к северному предместью Кастелло 10 дней назад, что позволило им вести огонь по шоссе на въезде в Алеппо с близкого расстояния. В ответ бандформирования предприняли контратаки, попытавшись вернуть утраченные позиции. Бои носили ожесточенный характер, и только к концу минувшей недели войска разбили экстремистов и заставили их отступить.

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Как отмечается, что на другом участке северного фронта в Алеппо правительственные силы наступают на предместье Лирамун, где им удалось занять выгодные рубежи в нескольких районах расположенной там промзоны, сообщает "Аль-Ватан".

Бандформирования контролируют с августа 2012 года восточные кварталы Алеппо. Там, по оценкам экспертов, могут находиться 200-250 тысяч жителей. Основная часть населения мегаполиса переместилась в его западные районы, которые защищает сирийская армия.