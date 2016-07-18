СМИ опубликовали видео с предполагаемым участником перестрелки в Алматы

В интернете появилось видео с предполагаемым участником сегодняшней стрельбы в Казахстане. Присланный очевидцами ролик опубликовало местное информагентство Tengrinews.kz.

На кадрах с видеорегистратора видно, как навстречу автомобилю, который направлялся вверх по ул. Байзакова в сторону Абая, вышел мужчина с, предположительно, автоматом в руках. Он направлял оружие в сторону авто. Водитель, по всей видимости, не понял, что произошло, и проехал дальше.

Как сообщалось, в понедельник, 18 июля, в Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой погибли трое полицейских и один гражданский.

По данным ведомства, в дальнейшем подозреваемый был установлен, при вооруженном сопротивлении ранен и задержан сотрудниками полиции. Установлена его личность.