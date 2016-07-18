МВД Казахстана уточнило количество жертв в результате перестрелки в Алматы
В Алматы (Казахстан) возле Алмалинского районного управления внутренних дел произошла перестрелка, в результате которой погибли трое полицейских и один гражданский.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Республики Казахстан.
«18 июля около 11 часов утра при попытке проникновения в Алмалинское районное управление внутренних дел ДВД г. Алматы было нанесено огнестрельное ранение постовому полицейскому, после чего преступник завладел автоматическим оружием сотрудника полиции и скрылся», - говорится в сообщении.
Отмечается, что при преследовании злоумышленника им было применено похищенное оружие в отношении преследующего экипажа полиции «Буран», в результате чего два сотрудника патрульного экипажа получили огнестрельные ранения.
По данным ведомства, в дальнейшем подозреваемый был установлен, при вооруженном сопротивлении ранен и задержан сотрудниками полиции. Установлена его личность.
При задержании получили огнестрельное ранение два сотрудника полиции.
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«К сожалению, преступником ранее была проведена попытка захвата легкового автомобиля жителя города, в результате чего водитель получил ранение и скончался. От полученных ранений при доставлении в медучреждение скончалось три сотрудника полиции», - сообщают в МВД Казахстана.
По предварительным данным, задержанный, 27 летний ранее судимый уроженец Кызылординской области, подозревается в совершении убийства женщины в минувшие выходные.
В городе введен оперативный план «Сирена», все сотрудники полиции ориентированы на задержание подельника задержанного.