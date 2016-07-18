СМИ: убийца троих полицейских в Луизиане проходил военную службу в Ираке

Как передает Русская служба Би-би-си, Гэвин Лонг, подозреваемый в убийстве полицейских в Луизиане, служил в морской пехоте с 2005-го по 2010-й годы. В 2008-м году ему было присвоено звание сержанта. В 2008-2009 годах Лонг проходил службу в Ираке.

Об этом сообщил сайт газеты "Нью-Йорк Таймс" со ссылкой на представителя морской пехоты США Ивонну Карлок. Она предоставила изданию информацию о военной карьере Гэвина Лонга.

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По этой информации, Лонг был специалистом по сетям и базам данных.

В результате нападения он был убит. Американские СМИ сообщили, что это 29-летний Гэвин Лонг, чернокожий уроженец Канзас-сити (штат Миссури). В воскресенье, в день нападения, ему исполнилось 29 лет.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в городе Батон-Руж неизвестный застрелил троих полицейских. Еще три стража порядка были ранены, один из них в тяжелом состоянии.

Полиция пока официально не подтверждает эту информацию.

Неделю назад в Далласе (штат Техас) армейский резервист Мика Джонсон застрелил пятерых и ранил семерых полицейских во время протестов против убийства полицией двух чернокожих граждан.

По версии следствия, он хотел отомстить полицейским за агрессию в отношении темнокожих.