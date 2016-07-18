Обама призвал американцев объединиться после очередного убийства полицейских
Президент США Барак Обама призвал американцев "сосредоточиться на словах и делах, которые объединят нацию, а не усилят разделение".
Об этом он сказал в специальном заявлении по поводу убийства троих полицейских в городе Батон-Руж (штат Луизиана), передает Русская служба Би-Би-Си.
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По мнению лидера Соединенных Штатов, каждый американец должен убедиться, что вносит вклад в решение возникших в обществе проблем, а не в их усугубление.
Ранее Обама назвал напавшего на полицейских трусом и заявил, что атакам на стражей правопорядка не может быть оправдания.
Как сообщал УНИАН, в США неизвестный открыл огонь по полицейским и застрелил троих из них в столице штата Луизиана, городе Батон-Руж, где уже около двух недель царит напряженная атмосфера после того, как полицейский застрелил невооруженного афроамериканца.