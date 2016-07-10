В США продолжаются протесты против насилия полиции (фото)

В Миннесоте протестующие заблокировали дороги и бросали файеры в полицейских, а в городе Батон-Руж в штате Луизиана вооруженные отряды самообороны "Новые черные пантеры" дали отпор полиции.

Как передает Русская служба Би-би-си, протестующие, пять ночей подряд выходящие на улицы, полны ярости, и настроение среди них накаляется от митинга к митингу, на что полиция отреагировала полной боевой экипировкой.

Читайте такжеОбама сократит турне по Европе и отправится в Даллас

"Стороны стоят лицом к лицу, зачастую блокируя основное шоссе, ведущее к полицейскому участку. Полиция периодически выстраивается в ряд и выхватывает из толпы несколько человек, чтобы отвести их в участок", - сообщает корреспондент Би-би-си.

По сообщениям корреспондента, ранее сотни человек прошли с маршем к зданию законодательного собрания штата Луизиана и простояли на ступенях с поднятыми вверх сжатыми кулаками.

Напряженная ситуация сохраняется и в Далласе, где в минувший четверг 25-летний чернокожий Мика Джонсон застрелил пятерых полицейских во время митинга протеста.

Там повышены меры безопасности после того, как в полицейский участок поступили анонимные угрозы о готовящихся новых нападениях на сотрудников полиции.

Поводом для массовых протестов против убийства полицейскими чернокожих стала гибель Филандо Кастиле в Миннесоте и Алтона Стерлинга в Луизиане.

Читайте такжеДома у подозреваемого в нападении на полицейских в Далласе нашли оружие и боеприпасы

Прошлой ночью в городе Сент-Пол в Миннесоте протестующие швыряли в полицейских бутылки, камни и горящие предметы. Демонстранты заблокировали скоростную автомагистраль между штатами, создав на дороге затор.

По данным полиции, некоторые полицейские получили ожоги. Несколько участников протестов арестованы. Демонстранты утверждают, что полиция применяла слезоточивый газ и резиновые дубинки.

В городе Батон-Руж в штате Луизиана несколько сотен человек окружили здание полицейского участка, выкрикивая "Нет справедливости - нет мира!". Толпа протестующих собралась и у минимаркета, где был убит Алтон Стерлинг.

Напряженность сопровождала и противостояние вооруженных членов партии "Новые черные пантеры" и спецподразделений полиции. Законы Луизианы позволяют открытое ношение оружия.

Десятки человек арестованы, среди них активист Дерэй Маккессон и двое журналистов.

В Сан-Франциско и в городе Фресно в Калифорнии несколько сотен демонстрантов заблокировали дороги и мосты. Мирные демонстрации прошли в городах Уэст-Палм-Бич, Форт-Лодердейл и Майами во Флориде.

В Нью-Йорке по меньшей мере 20 человек арестованы во время марша протеста по Манхэттену.

В Филадельфии нынешние выходные объявлены "Уикендом гнева". Демонстрация в центре города продолжалась шесть часов. Демонстрации протеста прошли также в Нэшвилле, Индианаполисе и Вашингтоне.