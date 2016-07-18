Захват заложников в Ереване: одного из них выпустили, остаются еще пять человек
08:24, 18 июля 2016Мир
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Вооруженная группа людей, захватившая здание полиции в Ереване, освободила одного заложника.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Таким образом, сейчас в заложниках остаются пять человек, среди них заместители начальника полиции Армении Вардан Егиазарян и замглавы полиции Еревана Валерий Осипян.
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Ранее сообщалось о захвате здания отделения полиции в районе Эребуни на окраине Еревана группой вооруженных лиц, требующих освободить содержащегося под арестом участника карабахского конфликта, лидера радикально оппозиционного Фронта общественного спасения "Новая Армения" Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.
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