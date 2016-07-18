США отказали в убежище командующему базой НАТО в Турции, подозреваемому в причастности к путчу

Об этом сообщает РБК со ссылкой на The New York Times.

Так, генерал Бекир Эркан Ван, командующий военно-воздушной базой Инчирлик, которую использует НАТО, в минувшие выходные обратился к американским официальным лицам с просьбой предоставить ему убежище. Однако он получил отказ, сообщил собеседник газеты, знакомый с ситуацией.

В воскресенье генерал Ван был задержан по подозрению в причастности к организации военного переворота. О том, что военные с базы Инджирлик связаны с мятежниками, ранее заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Читайте такжеВ Турции задержаны военные - предполагаемые лидеры переворотаРанее премьер-министр страны Бинали Йылдырым сообщил о задержании 2839 человек, которые пытались совершить госпереворот. Он отметил, что среди задержанных есть как солдаты, так и офицеры. Помимо этого, был задержан генерал армии Адем Худути. Он является командующим Второй армией, которая занимается охраной ​границ Турции с Сирией, Ираком и Ираном.

После мятежа был​ также отдан приказ о задержании 2745 судей и сотрудников прокуратуры.

Военные в ночь на субботу заблокировали два моста через Босфор в Стамбуле и захватили здание Генштаба в Анкаре. Однако утром 16 июля мятежники начали сдаваться властям.