В небе над Стамбулом открыли огонь по трем неопознанным вертолетам - СМИ

Об этом сообщает ТСН с ссылкой на портал Haberturk.

Вертолеты появились на радарах центра по координации воздушного движения в 22:30 по местному времени, вызвав переполох среди жителей района Бююкчекмедже.

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По вертолетам была открыта предупредительная стрельба. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.

Задержали более 50 офицеров и 6 тысяч мятежников.

По последним данным, погибли более 290 человек, свыше 1,4 тыс. людей получили ранения.