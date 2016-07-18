В небе над Стамбулом открыли огонь по трем неопознанным вертолетам - СМИ
После попытки переворота в Турции три неопознанных вертолета были замечены вечером в воскресенье, 17 июля, в небе над Стамбулом, по ним открыли огонь.
Об этом сообщает ТСН с ссылкой на портал Haberturk.
Вертолеты появились на радарах центра по координации воздушного движения в 22:30 по местному времени, вызвав переполох среди жителей района Бююкчекмедже.
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По вертолетам была открыта предупредительная стрельба. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.
Как сообщал УНИАН, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. До утра турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.
Задержали более 50 офицеров и 6 тысяч мятежников.
По последним данным, погибли более 290 человек, свыше 1,4 тыс. людей получили ранения.