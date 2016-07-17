Напряжение в Луизиане: неизвестный застрелил троих полицейских

Как сообщает Русская служба Би-би-си, инцидент произошел неподалеку от главного отделения полиции.

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Очевидцы описывают нападавшего как человека в черном, с закрытым платком лицом, который открыл стрельбу по полицейским.

Сообщается, что еще несколько полицейских получили серьезные ранения.

Место инцидента оцеплено, полиция разыскивает стрелявшего. Местное телевидение сообщает, что во время стрельбы на месте инцидента было не менее семи сотрудников полиции.

Мэр Батон-Ружа Кип Холден призвал жителей молиться.

Как сообщал УНИАН, ранее в Батон-Руж вооруженные отряды самообороны "Новые черные пантеры" дали отпор полиции. По США прокатилась волна протестов, поводом для которых стали убийства полицейскими чернокожих Филандо Кастиле в Миннесоте и Алтона Стерлинга в Луизиане. В Далласе 25-летний чернокожий Мика Джонсон застрелил пятерых полицейских во время митинга протеста.