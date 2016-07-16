Среди участников путча был сбивший российский Су-24 пилот - мэр Анкары

Об этом в эфире CNN Turk заявил мэр Анкары Мелих Гекчек, передает ТСН.

По его словам, пилот был членом организации проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Деятельность этой организации официальная Анкара называет "параллельным государством". Ранее президент Эрдоган обвинил сторонников Гюлена в организации мятежа. Сама организация, которая базируется в США, отвергает эти обвинения, а Гюлен лично осудил переворот.

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"Именно "параллельное государство" испортило наши отношения с Россией. Это был инцидент (с самолетом – Ред.), в котором принимал участие один из пилотов этой структуры, сто процентов говорю. Он был одним из участников путча. Сегодня мы это не озвучивали, держали в себе. Но я, Мелих Гекчек, говорю, что наши отношения с Россией испортили эти негодяи", - заявил мэр в эфире телеканала CNN Turk.

Он также добавил, что "параллельное государство" хотело изолировать Турцию на международной арене. "Вчера у меня был гость из России – советник Путина. Он того же мнения", — заявил Гекчек, не уточнив имя советника.

Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан.

Турецкому правительству удалось восстановить контроль над ситуацией в стране.