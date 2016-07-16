Группа, близкая к духовному лидеру Гюлену, отрицает свою причастность к попытке госпереворота в Турции
02:51, 16 июля 2016Мир
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Министр юстиции Турции Бекар Бодаг заявил, что к военному перевороту причастны участники лояльного к проживающему в США духовному лидеру Фетхуллаху Гюлену.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
В свою очередь, представители данного движения отрицают свою причастность к попытке госпереворота.
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"Мы осуждаем любое военное вмешательство во внутренней политике Турции", - говорится в заявлении группы.
"Заявления про-президентских политиков являются безответственными", - заявили сторонники Гюлена.
Отметим, что Фетхуллах Гюлен находится в оппозиции к действующему президенту Тайипу Эрдогану, и уже долгое время проживает в США.
Кто такой Гюлен и почему его называют организатором госпереворота в Турции
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