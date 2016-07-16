Группа, близкая к духовному лидеру Гюлену, отрицает свою причастность к попытке госпереворота в Турции

Об этом сообщает Reuters.

В свою очередь, представители данного движения отрицают свою причастность к попытке госпереворота.

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"Мы осуждаем любое военное вмешательство во внутренней политике Турции", - говорится в заявлении группы.

"Заявления про-президентских политиков являются безответственными", - заявили сторонники Гюлена.

Отметим, что Фетхуллах Гюлен находится в оппозиции к действующему президенту Тайипу Эрдогану, и уже долгое время проживает в США.