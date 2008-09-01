Польша не хочет холодной войны с Россией: неизвестно, кто ее выиграет
Москва успокоила: нет оснований
Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИ убежден в необходимости избежания второй “холодной войны” с Россией.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Р.СИКОРСКИ заявил сегодня, выступая во время дебатов относительно последствий войны в Грузии и отношений с Россией, организованных немецким фондом Маршалла (США).
“Я бы хотел избежать второй “холодной войны”, потому что если это случится, я не могу с уверенностью сказать, кто ее выиграет”, - заявил польский министр.
“Я думаю, мы находимся на том этапе, когда еще можем избежать этого”, - добавил он.
В свою очередь присутствующий на дебатах посол России при ЕС Владимир ЧИЖОВ заявил, что не видит оснований для “холодной войны”.
“Холодная война” была вызвана двумя разными идеологиями”, - сказал посол, добавив, что на сегодня мир изменился, и в современных условиях все страны взаимозависимы.
“И нет оснований для “холодной войны”, - сказал В.ЧИЖОВ.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе немецкой фонд Маршалла (США) провел дебаты на тему: “Война в Грузии и отношения с Россией: что случилось и что происходит сейчас?”.