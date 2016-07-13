Увеличилось число жертв столкновения поездов в Италии

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местную газету Fatto Quotidiano.

Ранее было известно о 23 погибших и 50 пострадавших. Сейчас количество тех, кто получил ранения, не изменилось.

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Шесть человек находятся в критическом состоянии. Власти предупреждают, что число жертв может снова возрасти.

Как сообщал УНИАН, два пассажирских поезда столкнулись 12 июля в провинции Бари на юге Италии, между городами Андрия и Корато. Это стало одной из крупнейших железнодорожных аварий в истории Италии.