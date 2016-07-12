Лобовое столкновение поездов в Италии: обнародованы фото с места катастрофы

По данным Reuters, в результате лобового столкновения поездов на юге Италии погибли, по меньшей мере, десять человек.

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По словам полицейских, авария произошла на одинарном участке трассы между городами Корато и Андриа.

"Некоторые вагоны полностью смяло, спасатели вытаскивают людей, разрезая металл, многие из них ранены", - добавил начальник местной полиции Риккардо Зингаро.

По данным агентсва, десятки пассажиров также получили ранения.



