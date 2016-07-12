Лобовое столкновение поездов в Италии: количество жертв выросло, на месте катастрофы развернули полевой госпиталь
23 человека погибли и более 50 получили ранения в результате столкновения двух поездов на юге Италии между городами Андрея и Корато.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reppublica.
На месте катастрофы спасатели развернули полевой госпиталь. Среди спасенных раненых в больницах находятся трое 18-летних девушек, состояние которых оценивают как тяжелое.
Кроме того, удалось спасти маленького ребенка, которого привезли в больницу на вертолете.
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Тела погибших перевозят в институт судебной медицины Баре. Сейчас обстоятельства и причины столкновения остаются невыясненными.
Ранее УНИАН сообщал, что в столкновении двух поездов неподалеку от города Андриа на юге Италии погибли 20 человек, десятки были ранены.
По предварительной информации, среди пострадавших в столкновении поездов на юге Италии граждан Украины нет.