Лобовое столкновение поездов в Италии: количество жертв выросло, на месте катастрофы развернули полевой госпиталь

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reppublica.

На месте катастрофы спасатели развернули полевой госпиталь. Среди спасенных раненых в больницах находятся трое 18-летних девушек, состояние которых оценивают как тяжелое.

Кроме того, удалось спасти маленького ребенка, которого привезли в больницу на вертолете.

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Тела погибших перевозят в институт судебной медицины Баре. Сейчас обстоятельства и причины столкновения остаются невыясненными.

Ранее УНИАН сообщал, что в столкновении двух поездов неподалеку от города Андриа на юге Италии погибли 20 человек, десятки были ранены.

По предварительной информации, среди пострадавших в столкновении поездов на юге Италии граждан Украины нет.