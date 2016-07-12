По предварительной информации, украинцы не пострадали в результате столкновения поездов в Италии - МИД (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщила представитель консульской службы МИД Ореста Старак.

"По предварительной информации, полученной от нашего Генерального консульства в Неаполе, граждан Украины среди пострадавших в аварии нет", - сказала она.

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