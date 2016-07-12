По предварительной информации, украинцы не пострадали в результате столкновения поездов в Италии - МИД (фото, видео)

18:26, 12 июля 2016
Общество
996 1
обновлено

По предварительной информации, среди пострадавших в результате столкновения поездов на юге Италии граждан Украины нет.

Об этом УНИАН сообщила представитель консульской службы МИД Ореста Старак.

"По предварительной информации, полученной от нашего Генерального консульства в Неаполе, граждан Украины среди пострадавших в аварии нет", - сказала она.

Читайте такжеНа юге Италии два поезда столкнулись лоб в лоб, минимум 10 погибшихРанее УНИАН сообщал, что в столкновении двух поездов неподалеку от города Андриа на юге Италии погибли 20 человек, десятки были ранены.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter