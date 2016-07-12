В Италии увеличилось число жертв лобового столкновения поездов (видео)
15:55, 12 июля 2016Мир
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В лобовом столкновении двух поездов неподалеку от города Андриа на юге Италии погибли 20 человек, десятки были ранены.
REUTERS
Об этом со ссылкой на спасателей сообщает SkyNews.
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По словам полицейских, авария произошла на одинарном участке трассы в между городами Корато и Андрия.
"Некоторые вагоны полностью смяло, спасатели извлекают людей, разрезая металл, многие из них ранены", - добавил начальник местной полиции Риккардо Зингаро.
Согласно первым данным с места катастрофы, в аварии погибли 10 человек.
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