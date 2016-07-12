В Италии увеличилось число жертв лобового столкновения поездов (видео)

15:55, 12 июля 2016
Мир
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В лобовом столкновении двух поездов неподалеку от города Андриа на юге Италии погибли 20 человек, десятки были ранены.

REUTERS

Об этом со ссылкой на спасателей сообщает SkyNews.

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По словам полицейских, авария произошла на одинарном участке трассы в между городами Корато и Андрия.

"Некоторые вагоны полностью смяло, спасатели извлекают людей, разрезая металл, многие из них ранены", - добавил начальник местной полиции Риккардо Зингаро.

Согласно первым данным с места катастрофы, в аварии погибли 10 человек

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