В Италии увеличилось число жертв лобового столкновения поездов (видео)

Об этом со ссылкой на спасателей сообщает SkyNews.

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По словам полицейских, авария произошла на одинарном участке трассы в между городами Корато и Андрия.

"Некоторые вагоны полностью смяло, спасатели извлекают людей, разрезая металл, многие из них ранены", - добавил начальник местной полиции Риккардо Зингаро.

Согласно первым данным с места катастрофы, в аварии погибли 10 человек.