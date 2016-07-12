На юге Италии два поезда столкнулись лоб в лоб, минимум 10 погибших

На юге Италии произошло лобовое столкновение двух поездов, сообщает РБК со ссылкой на La Repubblica.

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По данным Reuters, погибли, по меньшей мере, десять человек. Агентство ссылается на пожарных.

Отмечается, что столкновение произошло в провинции Бари в области Апулия.