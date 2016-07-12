На юге Италии два поезда столкнулись лоб в лоб, минимум 10 погибших
14:01, 12 июля 2016Мир
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В результате лобового столкновения поездов на юге Италии погибли, по меньшей мере, десять человек. Десятки получили ранения.
REUTERS
На юге Италии произошло лобовое столкновение двух поездов, сообщает РБК со ссылкой на La Repubblica.
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По данным Reuters, погибли, по меньшей мере, десять человек. Агентство ссылается на пожарных.
Отмечается, что столкновение произошло в провинции Бари в области Апулия.
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