В Калифорнии пассажирский поезд протаранил пикап, погибли трое

Инцидент произошел вечером в пятницу неподалеку от города Фресно, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как сообщают СМИ, водитель пытался объехать грузовой поезд и не заметил приближения пассажирского на соседнем пути. Поезд двигался со скоростью около 130 км в час.

Пикап при столкновении разделился надвое, а его двигатель приземлился в 37 метрах от места аварии, сообщили местные патрульные службы.

Читайте такжеВ Вашингтоне перевернулся поезд с химикатами

Все трое пассажиров пикапа погибли, тогда как никто их 235 пассажиров поезда Amtrak не пострадал. Проводник поезда получил легкие травмы.