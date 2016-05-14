В Калифорнии пассажирский поезд протаранил пикап, погибли трое
04:33, 14 мая 2016Мир
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Три человека погибли в американском штате Калифорния, когда водитель пикапа заехал на железнодорожные пути перед движущимся на высокой скорости поездом.
REUTERS
Инцидент произошел вечером в пятницу неподалеку от города Фресно, передает Русская служба Би-Би-Си.
Как сообщают СМИ, водитель пытался объехать грузовой поезд и не заметил приближения пассажирского на соседнем пути. Поезд двигался со скоростью около 130 км в час.
Пикап при столкновении разделился надвое, а его двигатель приземлился в 37 метрах от места аварии, сообщили местные патрульные службы.
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Все трое пассажиров пикапа погибли, тогда как никто их 235 пассажиров поезда Amtrak не пострадал. Проводник поезда получил легкие травмы.
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