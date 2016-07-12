В США неизвестный обокрал автомобиль ФБР с кейсом оружия

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.

Отмечается, что инцидент произошел рано утром в воскресенье, 10 июля. Автомобиль Ford Expedition был припаркован на одной из улиц Вашингтона. Неизвестный разбил заднее пассажирское окно и вытащил кейс с двумя пистолетами - Glock и Colt.

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По словам Зэкель, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в этом районе.