В США неизвестный обокрал автомобиль ФБР с кейсом оружия
07:41, 12 июля 2016Мир
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Представитель отделения ФБР в Вашингтоне Кэтрин Зэкель сообщила о том, что неизвестный украл из машины сотрудников бюро кейс с огнестрельным оружием.
Неизвестный разбил заднее пассажирское окно и вытащил кейс / flickr.com/photos/nostri-imago
Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на The Washington Post.
Отмечается, что инцидент произошел рано утром в воскресенье, 10 июля. Автомобиль Ford Expedition был припаркован на одной из улиц Вашингтона. Неизвестный разбил заднее пассажирское окно и вытащил кейс с двумя пистолетами - Glock и Colt.
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По словам Зэкель, следователи изучают записи с камер видеонаблюдения в этом районе.
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