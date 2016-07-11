В Южном Судане не прекращаются бои, используется тяжелая артиллерия
Вооруженные столкновения между сторонниками президента Южного Судана Салвы Киира и вице-президента Риека Мачара вновь вспыхнули в столице страны Джубе.
Как передает корреспондент Би-би-си с места событий, в городе слышны стрельба и взрывы, используется в том числе тяжелая артиллерия.
Жители города опасаются выходить из своих домов из-за стрельбы на улицах. Поступают сведения, что военные занимаются мародерством.
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На этом фоне Киир уже призвал к прекращению огня с обеих сторон.
Китайские СМИ утверждают, что в ходе столкновений были убиты двое китайских сотрудников ООН, еще несколько миротворцев получили ранения.
Ранее в понедельник Совет Безопасности ООН призвал обе стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сообщил о намерении отправить дополнительную группу миротворцев в страну.
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С начала очередных вооруженных столкновений в прошлую пятницу в Южном Судане погибли более 300 человек.
Конфликт между представителями доминирующей народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, интересы которого представлял Риек Мачар, начался в 2013 году, через два года после провозглашения независимости страны.
С тех пор было предпринято много попыток мирного урегулирования конфликта, однако достигнутые соглашения постоянно нарушались.