Полиции Далласа угрожают новыми атаками

В полицию Далласа поступило анонимное сообщение с угрозами в адрес сотрудников по всему городу. Ведомство принимает дополнительные меры безопасности, передает Reuters.

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"Департамент полиции Далласа получил анонимные угрозы в адрес правоохранительных органов города и принял меры по усилению мер безопасности", - говорится в заявлении полиции.

В главное управление полиции был запрещен вход и выход, а здания окружили машины со спецназом, сообщают источники местных СМИ.

Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев.

Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно. Однако в Далласе были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщил о пятом погибшем.

По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете.

Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор.

По факту убийства Министерством юстиции США уже начато расследование.

Президент США Барак Обама заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент США.