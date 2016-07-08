Количество погибших полицейских в Далласе возросло до пяти

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на рапорт полиции Далласа.

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Напомним, ранее сообщалось о четверых застреленных полицейских, еще 7 полицейских получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.