Протесты в США: в Миннесоте ранены пятеро полицейских (фото)

После убийства пятерых полицейских в Далласе в разных городах США вновь произошли нападения на сотрудников полиции, сообщает Deutsche Welle.

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"В воскресенье, 10 июля, в сети Twitter полиция города Сент-Пол (штат Миннесота) сообщила о ранении пятерых правоохранителей. Их забросали камнями и бутылками с коктейлями Молотова. Полиция задержала десятки человек. Местные СМИ сообщают, что полицейские, которые подверглись нападению, охраняли порядок во время проведения демонстрации участниками движения Black Lives Matter ("Жизнь черных имеет значение")", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в центре города Сан-Антонио, что в штате Техас, обстреляно здание полиции. По данным местных СМИ, в полиции сообщили о "незначительном повреждении" здания и задержании одного подозреваемого.

Волна протестов и нападений на полицейских началась с убийства двумя белыми правоохранителями двух темнокожих американцев. Видео с их смертью стало вирусным и вызвало бурю негодования. Из-за масштабов протестов президент США Барак Обама сократил свой официальный визит в Испанию.